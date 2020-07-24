Манчестер Юнайтед хоче повернути опорника ПСЖ у Англію – є ще один претендент

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Перша ліга: Металіст 1925 розгромив Прикарпаття, Рух вирвав перемогу у Гірника-Спорт, Агробізнес знищив Волинь
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Супряга може переїхати в Італію – форвардом Динамо займається агент, який влаштував трансфер МаліновськогоУкраїна — 15:47 11953
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Ярмоленко ризикує покинути Вест Хем – українець потрапив до "чорного списку" МойєсаАнглія — 15:22 2260
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