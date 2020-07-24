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Манчестер Юнайтед хоче повернути опорника ПСЖ у Англію – є ще один претендент

21:47 - Читать на русском
Манчестер Юнайтед хоче повернути опорника ПСЖ у Англію – є ще один претендент
Гуйє та Неймар / Getty Images

Півзахисник ПСЖ Ідрісса Гуйє має всі шанси знову опинитися в АПЛ.

Манчестер Юнайтед зацікавлений у підписанні 30-річного сенегальця, інформує Le10sport.

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ПСЖ лише минулого літа заплатив за Гуйє 29 млн фунтів Евертону. Новачок став основним опорником у команді Томаса Тухеля – 31 матч, 1 гол та два асисити у всіх турнірах. Втім, французький гранд планує чистку складу на літо, частиною якої може стати і Гуйє.

Джерело додає, що на гравця ПСЖ претендує не лише Манчестер Юнайтед. Вулверхемптон також готовий підсилитися півзахисником з досвідом виступів у АПЛ.

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Теги
Франція Англія Трансфери Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Вулверхемптон Вулверхемптон ПСЖ ПСЖ Трансфери Ідрісса Ідрісса Гуйє
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