Манчестер Юнайтед хоче попрощатись з Лукаку, – Mirror

Керівництво Манчестер Юнайтед планує реалізувати кілька гучних трансферів.

В таборі МЮ мають намір виставити на трансфер бельгійського форварда Ромелу Лукаку, повідомляє Mirror.

Манчестер Юнайтед – фаворит в боротьбі за підписання Санчо

За виручені кошти "червоні дияволи" хочуть придбати нового нападника. Основними кандидатами на заміну Ромелу є Мауро Ікарді (Інтер) і Пауло Дибала (Ювентус).

Нагадаємо, Лукаку приєднався до МЮ з Евертона в липні 2017-го за 85 млн євро.

У поточному сезоні АПЛ бельгієць забив 8 голів в 23-х матчах.

Ігуаїн, Мората, Пйонтек та ще 7 найгучніших трансферів зими-2019