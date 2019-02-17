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Манчестер Юнайтед хоче попрощатись з Лукаку, – Mirror

11:27 1925 Читать на русском
Манчестер Юнайтед хоче попрощатись з Лукаку, – Mirror
Ромелу Лукаку / Фото ФК МЮ

Керівництво Манчестер Юнайтед планує реалізувати кілька гучних трансферів.

В таборі МЮ мають намір виставити на трансфер бельгійського форварда Ромелу Лукаку, повідомляє Mirror.

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За виручені кошти "червоні дияволи" хочуть придбати нового нападника. Основними кандидатами на заміну Ромелу є Мауро Ікарді (Інтер) і Пауло Дибала (Ювентус).

Нагадаємо, Лукаку приєднався до МЮ з Евертона в липні 2017-го за 85 млн євро.

У поточному сезоні АПЛ бельгієць забив 8 голів в 23-х матчах.

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