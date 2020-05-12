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Манчестер Юнайтед хоче підписати найкращого бомбардира чемпіонату Португалії

07:30 330 Читать на русском
Манчестер Юнайтед хоче підписати найкращого бомбардира чемпіонату Португалії
Карлос Вінісіус / фото: Бенфіка

Манчестер Юнайтед запланував підсилити свою атаку нападником Бенфіки Карлосом Вінісіусом.

Бразильський форвард лісабонців потрапив до сфери трансферних інтересів Манчестер Юнайтед, стверджує Record. Чинний контракт гравця з Бенфікою розрахований до літа 2024 року.

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За інформацією видання, англійський клуб цілком серйозно розглядає варіант з придбанням Вінісіуса, який є найкращим бомбардиром чемпіонату Португалії. Втім, манкуніанці поки не звернулися до "орлів" з офіційною пропозицією. Відзначається, що вартість викупу форварда становить 100 млн євро.

Додамо, що Вінісіус перейшов у Бенфіку влітку 2019 року з італійського Наполі. Сума трансферу склала 17 млн євро. У нинішньому сезоні 25-річний бразильський форвард зіграв у 22 матчах чемпіонату Португалії, в яких став автором 15 забитих м'ячів, а також віддав сім результативних передач.

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Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Англія Карлос Вінісіус Карлос Вінісіус Бенфіка Бенфіка
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