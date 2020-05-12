Манчестер Юнайтед хоче підписати найкращого бомбардира чемпіонату Португалії

Манчестер Юнайтед запланував підсилити свою атаку нападником Бенфіки Карлосом Вінісіусом.

Бразильський форвард лісабонців потрапив до сфери трансферних інтересів Манчестер Юнайтед, стверджує Record. Чинний контракт гравця з Бенфікою розрахований до літа 2024 року.

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За інформацією видання, англійський клуб цілком серйозно розглядає варіант з придбанням Вінісіуса, який є найкращим бомбардиром чемпіонату Португалії. Втім, манкуніанці поки не звернулися до "орлів" з офіційною пропозицією. Відзначається, що вартість викупу форварда становить 100 млн євро.

Додамо, що Вінісіус перейшов у Бенфіку влітку 2019 року з італійського Наполі. Сума трансферу склала 17 млн євро. У нинішньому сезоні 25-річний бразильський форвард зіграв у 22 матчах чемпіонату Португалії, в яких став автором 15 забитих м'ячів, а також віддав сім результативних передач.

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