Манчестер Юнайтед хоче підписати молодого півзахисника Ганновера Майну

Манчестер Юнайтед розглядає можливість з підписанням півзахисника німецького Ганновера Лінтони Майни.

Німецький півзахисник Лінтон Майна потрапив на радар Манчестер Юнайтед, повідмляє Sportbuzzer.

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На Олд Траффорд сподіваються, що юний талант може стати новим Лероєм Сане, який нині виступає за сусідів "червоних дияволів" Манчестер Сіті.

Головний тренер Ганновера Андре Брайтенрайтер вважає, що команді не потрібно купляти нового вінгера, адже гравець збірної Німеччини U-19 входить в плани фахівця.

Нагадаємо, в АПЛ вже закрилось трансферне вікно.

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