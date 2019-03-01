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Манчестер Юнайтед хоче підписати Канселу на заміну Валенсії

06:00 101 Читать на русском
Манчестер Юнайтед хоче підписати Канселу на заміну Валенсії
Жоау Канселу / соцмережі

Манчестер Юнайтед розглядає можливість підсилення правого флангу захисту.

Захисник "манкуніанців" Антоніо Валенсія може покинути клуб влітку цього року. Манчестер Юнайтед хоче придбати оборонця Ювентуса Жоау Канселу у якості заміни, повідомляє Тuttomercatoweb.

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Зазначимо, що контракт 24-річного португальця з туринським клубом розрахований до літа 2023 року. Тransfermarkt оцінює футболіста у 55 мільйонів євро.

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Зауважимо, що в активі Канселу 22 матчі за Ювентус у поточному сезоні в усіх турнірах, де правий захисник забив гол та віддав 5 результативних передач.

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