Манчестер Юнайтед хоче підписати Канселу на заміну Валенсії

Манчестер Юнайтед розглядає можливість підсилення правого флангу захисту.

Захисник "манкуніанців" Антоніо Валенсія може покинути клуб влітку цього року. Манчестер Юнайтед хоче придбати оборонця Ювентуса Жоау Канселу у якості заміни, повідомляє Тuttomercatoweb.

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Зазначимо, що контракт 24-річного португальця з туринським клубом розрахований до літа 2023 року. Тransfermarkt оцінює футболіста у 55 мільйонів євро.

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Зауважимо, що в активі Канселу 22 матчі за Ювентус у поточному сезоні в усіх турнірах, де правий захисник забив гол та віддав 5 результативних передач.