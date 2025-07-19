Виступи Коло Муані в складі Ювентуса привернули увагу Манчестер Юнайтед та Ньюкасла, повідомляє Footmercato.

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Після успішної оренди в Турині 26-річний француз повернувся в ПСЖ. Щоправда, він може довго не затриматися у столиці Франції. Перемовини з Коло Муані розпочали представники МЮ та Ньюкасла.

Ювентус також намагається домовитися про повноцінний трансфер нападника, але конкуренція серйозна. "Сороки" звернули увагу на гравця після зриву угоди з Уго Екітіке та загрози того, що Александр Ісак може приїхати до Саудівської Аравії. МЮ ж не перше трансферне вікно шукає бомбардира, який зможе нарешті стабільно забивати.

Нагадаємо, що саме Рандаль Коло Муані не реалізував у фіналі чемпіонату світу 2022 року божевільний гольовий момент на останніх хвилинах матчу. Після цього справа дійшла до пенальті й там Франція поступилася Аргентині.

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