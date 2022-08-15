Рауль Де Томас, який виступає за Еспаньйол, може продовжити кар'єру в складі "червоних дияволів".

Поразки у двох стартових турах АПЛ із загальним рахунком 1:6 і останнє місце в чемпіонаті змусили манкуніанців терміново шукати підсилення в атаку. МЮ вже розпочав перемовини з Раулем Де Томасом, а суму трансферу оцінюють у 25-30 млн євро, повідомляє Cope.

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Відзначається, що 27-річний форвард Еспаньйола є не єдиним кандидатом на перехід у Ман Юнайтед. Інші прізвища наразі не вказують.

Рауль Де Томас є вихованцем Реала, але за першу команду провів тільки один поєдинок. Раніше центрфорвард виступав за Вальядолід, Райо Вальєкано і Бенфіку. У 2020-му Еспаньйол заплатив за нього 22 мільйони євро, які себе виправдали – Рауль записав до свого активу 45 голів у 89-ти матчах.

У 2021 році нападник дебютував за національну збірну Іспанії. Зіграв 4 матчі, голів не забивав.

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