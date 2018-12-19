toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Англія
МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД ОЛЕКСАНДР ЗІНЧЕНКО ЖОЗЕ МОУРІНЬЮ ДИНАМО

Манчестер Юнайтед хоче підписати Дугласа Косту – Моурінью дізнався про це за годину до звільнення

12:55 832 Читать на русском
Манчестер Юнайтед хоче підписати Дугласа Косту – Моурінью дізнався про це за годину до звільнення
Дуглас Коста / фото: ФК Ювентус

Вінгер Ювентуса Дуглас Коста може продовжити кар'єру в Манчестер Юнайтед. Цікаво, що екс-тренер манкуніанців Жозе Моурінью дізнався про інтерес до бразильця буквально перед звільненням.

Вже екс-наставник Манчестер Юнайтед Жозе Моурінью буквально за годину до свого звільнення дізнався, що клуб планує підписати атакувального хавбека Ювентуса Дугласа Косту, повідомляє The Sun.

Манчестер Юнайтед офіційно призначив Сульшера новим головним тренером

Крім того, Моурінью ще до свого відходу підтвердив бажання клубу підписати у січні центрального захисника. Нагадаємо, вчора португалець був звільнений з Манчестер Юнайтед, а сьогодні його замінив Уле Гуннар Сульшер.

В поточному сезоні колишній гравець Шахтаря Дуглас Коста провів лише 11 матчів в Серії А, голів не забивав. Влітку бразилець обійшовся Юве у 36 млн євро.

Total ravage: кар'єра Моурінью в Манчестер Юнайтед – другорядні трофеї, ненависть у роздягальні та втеча від реальності

Теги
Трансфери Чемпіонату Англії Трансфери Трансфери Чемпіонату Італії Ювентус Ювентус Англія Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Трансфери Манчестер Юнайтед Жозе Моурінью Жозе Моурінью Трансфери Ювентуса Дуглас Коста Дуглас Коста
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
5
год
:
4
хв
Арсенал
21:45
Тоттенхем
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук