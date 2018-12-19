Манчестер Юнайтед хоче підписати Дугласа Косту – Моурінью дізнався про це за годину до звільнення

Вінгер Ювентуса Дуглас Коста може продовжити кар'єру в Манчестер Юнайтед. Цікаво, що екс-тренер манкуніанців Жозе Моурінью дізнався про інтерес до бразильця буквально перед звільненням.

Вже екс-наставник Манчестер Юнайтед Жозе Моурінью буквально за годину до свого звільнення дізнався, що клуб планує підписати атакувального хавбека Ювентуса Дугласа Косту, повідомляє The Sun.

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Крім того, Моурінью ще до свого відходу підтвердив бажання клубу підписати у січні центрального захисника. Нагадаємо, вчора португалець був звільнений з Манчестер Юнайтед, а сьогодні його замінив Уле Гуннар Сульшер.

В поточному сезоні колишній гравець Шахтаря Дуглас Коста провів лише 11 матчів в Серії А, голів не забивав. Влітку бразилець обійшовся Юве у 36 млн євро.

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