Манчестер Юнайтед стежив за Ріосом під час Клубного чемпіонату світу і тепер готує пропозицію щодо колумбійця. За інформацією UtdDistrict, спортивний директор "червоних дияволів" Джейсон Вілкокс і керівник відділу підбору персоналу Крістофер Вівелл відправили скаутів до США для ретельного спостереження за грою півзахисника на КЧС.

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Тепер, після хорошого виступу Ріоса на турнірі, англійці готують пропозицію з фіксованою вартістю 26 мільйонів фунтів стерлінгів, а також бонуси. Палмейрас вимагає не менше 30 мільйонів фунтів стерлінгів для початку переговорів щодо колумбійця. Тому рада директорів "вердао", швидше за все, відхилить цю пропозицію.

За словами журналіста Джанлуки Ді Марціо, Ріос вважає за краще перейти в Серію А, що ще більше ускладнює угоду з Манчестер Юнайтед. Достеменно відомо, що серйозний інтерес до Річарда виявляє Рома. Згідно з Radio CRC, римляни продовжують домагатися прогресу в переговорах щодо Ріоса.

Джан П'єро Гасперіні вважає Ріоса ідеальним кандидатом на роль півзахисника.

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