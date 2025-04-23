Головний тренер Манчестер Юнайтед Рубен Аморім отримає двох гравців в лінію нападу.

Джошуа Зіркзеє та Расмус Хьойлунд не задовольняють наставника манкуніанці. На двох нападники забили лише 15 голів у всіх турнірах.

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Як повідомляє Mirror, тільки-но відкриється трансферний ринок, Манчестер Юнайтед одразу завершить дві угоди. "Червоні дияволи" підпишуть Матуеса Кунью з Вулверхемптона та Ліама Ділепа з Іпсвіча.

Манкуніанці не чекатимуть поки здійснять продажі і розвантажать склад. Керівництво прагне якнайшвидше привезти новачків для Рубена Аморіма. Кунья оцінюється у 62,5 млн фунтів, а за Ділепа доведеться заплатити близько 30 млн.

Нагадаємо, Манчестер Юнайтед наразі перебуває на 14 місці у турнірній таблиці АПЛ з 38 балами.

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