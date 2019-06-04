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Манчестер Юнайтед готує велику суму на молоду зірку Лестера – Меддісона

16:15 272 Читать на русском
Манчестер Юнайтед готує велику суму на молоду зірку Лестера – Меддісона
Джеймс Меддісон / Reuters

Англійський гранд повинен стати одним з головних покупців у літнє міжсезоння.

"Червоні дияволи" звернули увагу на атакувального півзахисника Джеймса Меддісона, повідомляє Independent.

Молодий англієць став пріоритетною ціллю Манчестер Юнайтед для підсилення середньої ланки команди. Хавбек вразив тренерський штаб манкуніанців своєю сміливістю і креативними діями на полі.

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Втім, Лестер не спішить відпускати свого таланта. "Лиси" вимагають за Меддісона 60 мільйонів фунтів, хоча рік тому заплатили за нього Норвічу в три рази менше.

Статистика 22-річного гравця в АПЛ 2018/19 – 7 голів і стільки ж асистів у 36-ти матчах.

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Теги
Трансфери Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Англія Джеймс Меддісон Джеймс Меддісон
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