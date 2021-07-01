Трансфер Санчо стане не єдиним для Манчестер Юнайтед у поточне трансферне вікно, повідомляє The Guardian.

Манчестер Юнайтед оформив трансфер Санчо за 90 мільйонів євро з бонусами, – Романо

Манкуніанці мають намір підписати ще трьох гравців – форварда Тоттенхема Харрі Кейна, хавбека Вест Хема Деклана Райса та оборонця збірної Іспанії Пау Торреса. Окрім цього, наставник МЮ Уле Гуннар Сульшер зберігає інтерес до захисника Атлетіко Кірана Тріпп'єра.

Нагадаємо, вчора інсайдер Фабріціо Романо повідомив, що Манчестер Юнайтед оформив трансфер Джейдона Санчо за 90 млн євро. Угода буде офіційно завершена вже після завершення Євро-2020.

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