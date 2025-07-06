Воротар Джон Віктор з Ботафого може перейти в Манчестер Юнайтед.

Манчестер Юнайтед планує придбати воротаря Ботафого – 29-річного Джона Віктора, який вразив своїми виступами на Клубному чемпіонаті світу-2025.

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Нагадаємо, що Ботафого завдало сенсаційної поразки ПСЖ в матчі групового етапу КЧС. Бразильський голкіпер допоміг своїй команді дійти до 1/8 турніру, де вона поступилася Палмейрасу з мінімальним рахунком 0:1.

Як повідомляє Sport Witness, Джон Віктор привернув увагу кількох європейських клубів, але саме Манчестер Юнайтед зараз лідирує в гонитві за його підписом. Головний тренер Рубен Аморім хоче підсилити позицію воротаря, розчарувавшись у грі Андре Онани минулого сезону.

У контракті Джона Віктора є клаусула, яка дозволяє оперативно оформити трансфер. Проте щодо неї виникла плутанина: деякі бразильські джерела стверджують, що вона складає лише 7 мільйонів євро, інші ж повідомляють про значно більшу суму.

Водночас Манчестер Юнайтед ще не знайшов охочих придбати самого Онану. Камерунець не виключає відходу з клубу, однак через високі зарплатні вимоги та бажання "червоних дияволів" повернути частину витрачених коштів, знайти покупця буде непросто.

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