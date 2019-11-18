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Манчестер Юнайтед готує шалену суму на зимові трансфери Санчо і Холанда

22:00 252 Читать на русском
Манчестер Юнайтед готує шалену суму на зимові трансфери Санчо і Холанда
Уле Гуннар Сульшер / Reuters

Керівництво Манчестер Юнайтед будує грандіозні плани на зимове трансферне вікно.

Манкуніанці сподіваються підписати вінгера Борусії Д Джейдона Санчо і форварда Зальцбурга Ерлінга Холанда, інформує Goal.

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"Червоні дияволи" готові виділити 140 млн фунтів для підсилення команди двома молодими зірками. Трансфер Санчо може обійтися у 100 млн, якщо Борусія таки вирішить позбутися проблемного хавбека, який неодноразово відзначався порушеннями дисципліни.

Перехід Холанда також не буде дешевим – Зальцбург вимагатиме за свого бомбардира не менше, ніж 85 млн фунтів. Існує варіант, за якого Манчестер Юнайтед погодиться залишити 19-річного страйкера в оренді і лише влітку забере норвежця з австрійського клубу.

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Видання додає, що боси манкуніанців можуть збільшити свій зимовий бюджет заради Санчо і Холанда, однак тоді клубу доведеться зменшити апетити влітку.

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Теги
Трансфери Джейдон Санчо Джейдон Санчо Ерлінг Холанд Ерлінг Холанд Борусія Дортмунд Борусія Дортмунд Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Зальцбург Зальцбург Англія
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