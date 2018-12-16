Манчестер Юнайтед готує продаж Погба взимку

Англійський Манчестер Юнайтед сподівається дійти згоди з туринським Ювентусом щодо трансферу півзахисника Поля Погба в зимове трансферне вікно.

Французький хавбек може покинути МЮ у січні, повідомляє Mirror.

Стало відомо, за скільки Ювентус готовий викупити назад Погба, – Tuttosport

За інформацією видання, боси "червоних дияволів" готові відпустити Погба назад до Ювентуса, якщо туринці не чинитимуть перешкод можливому підписанню англійським грандом своїх гравців. Можливий також обмін 25-річного центрхава на Міралема П'яніча або Алекса Сандро.

Цього сезону Поль Погба публічно конфліктує з керманичем Манчестер Юнайтед Жозе Моурінью, тому керівництво манкуніанців збирається його продати незалежно від того, продовжить португальський фахівець роботу з клубом чи ні.

У сезоні 2018/19 француз провів у складі МЮ 14 матчів в АПЛ, у яких забив 3 м'ячі та віддав 3 результативні передачі.