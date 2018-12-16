toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Англія
ТОРІНО - ЮВЕНТУС РЕАЛ МАДРИД - РАЙО ВАЛЬЄКАНО ЛІВЕРПУЛЬ - МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД

Манчестер Юнайтед готує продаж Погба взимку

09:51 615 Читать на русском
Манчестер Юнайтед готує продаж Погба взимку
Поль Погба / Reuters

Англійський Манчестер Юнайтед сподівається дійти згоди з туринським Ювентусом щодо трансферу півзахисника Поля Погба в зимове трансферне вікно.

Французький хавбек може покинути МЮ у січні, повідомляє Mirror.

Стало відомо, за скільки Ювентус готовий викупити назад Погба, – Tuttosport

За інформацією видання, боси "червоних дияволів" готові відпустити Погба назад до Ювентуса, якщо туринці не чинитимуть перешкод можливому підписанню англійським грандом своїх гравців. Можливий також обмін 25-річного центрхава на Міралема П'яніча або Алекса Сандро.

Цього сезону Поль Погба публічно конфліктує з керманичем Манчестер Юнайтед Жозе Моурінью, тому керівництво манкуніанців збирається його продати незалежно від того, продовжить португальський фахівець роботу з клубом чи ні.

У сезоні 2018/19 француз провів у складі МЮ 14 матчів в АПЛ, у яких забив 3 м'ячі та віддав 3 результативні передачі.

Теги
Англія Трансфери Чемпіонату Англії Трансфери Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Трансфери Манчестер Юнайтед Ювентус Ювентус Трансфери Ювентуса Трансфери Чемпіонату Італії Поль Погба Поль Погба Алекс Сандро Алекс Сандро
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
4
год
:
48
хв
Ліверпуль
18:00
Манчестер Юнайтед
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук