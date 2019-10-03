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Манчестер Юнайтед готує неймовірну пропозицію щодо трансферу зірки Лестера

13:48 596 Читать на русском
Манчестер Юнайтед готує неймовірну пропозицію щодо трансферу зірки Лестера
Джеймc Меддісон / Sky Sports

Півзахисник Лестера Джеймс Меддісон вже у січні може стати гравцем Манчестер Юнайтед.

"Червоні дияволи" мають проблеми з лінією атаки – Антоні Марсьяль та Маркус Рашфорд отримали травми. На думку головного тренера МЮ Уле Гуннара Сульшера, Меддісон зможе додати атакувальній грі команди креативності.

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Клуб з Манчестера готовий вступити у переговори щодо трансферу вже під час найближчого трансферного вікна і готовий викласти за 22-річного футболіста 80 млн фунтів стерлінгів, інформує ESPN.

Раніше "манкуніанці" вже намагалися підписати Меддісона, однак їх пропозиція у розмірі 60 млн фунтів не влаштувала Лестер. Нагадаємо, Меддісон перейшов у Лестер влітку 2018-го з Норвіча. У цьому сезоні в активі хавбека один гол у шести матчах АПЛ.

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