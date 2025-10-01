Позиції головного тренера Манчестер Юнайтед Рубена Аморіма дедалі більше похитнулися після поразки від Брентфорда (1:3) у 7-му турі АПЛ. Це була вже 17-та невдача у 33 матчах португальця в чемпіонаті, і, попри перемогу над Челсі туром раніше, його команда не змогла здобути дві поспіль перемоги в лізі. Після гри Аморім заявив, що "не хвилюється" щодо чуток про відставку, але знає, що його посада під прицілом.

За інформацією The Sun, клуб наразі продовжує довіряти 40-річному тренеру, однак уже розглядає можливі варіанти заміни. Одним із них став Майкл Каррік, який уже виконував роль тимчасового наставника після відставки Уле Гуннара Сульшера у 2021 році. Тоді він здобув дві перемоги та нічию, після чого поступився місцем Ральфу Рангніку.

Колишній асистент Манчестер Юнайтед Рене Мюленстін зазначив: "Майкл Каррік може стати очевидним варіантом, якщо Аморіма звільнять. Він знає клуб, знає, що від нього очікують, і ще знайомий із деякими гравцями. У нього є здоровий глузд і відчуття структури, яке може запалити футболістів. У Юнайтед не бракує якісних гравців – потрібна лише система, яка дозволить їм розкритися. Можливо, саме Майкл може дати цей імпульс".

Каррік нині перебуває без роботи після звільнення з Мідлсбро в червні. Він очолив клуб у 2022 році, вивів команду в плей-офф Чемпіоншипа, але двічі поспіль зупинявся за крок від топ-6, що зрештою призвело до його відставки. Попри це, колишній півзахисник зберігає тісні зв’язки з Манчестер Юнайтед – він виграв із клубом АПЛ, Кубок Англії, Лігу чемпіонів та Лігу Європи, а його син виступає за юнацьку команду U-16.

У керівництві клубу, за даними англійських медіа, також розглядають кандидатури Гарета Саутгейта, Андоні Іраоли та Олівера Гласнера.

