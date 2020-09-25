Наступного тижня "червоні дияволи" запропонують німецькому клубу 90 млн фунтів, інформує Daily Star.

Борусія Д знову переманила таланта Манчестер Сіті – юніор рівняється на Санчо

75 млн будуть сплачені відразу, ще 15 передбачені бонусами. Це буде останнє слово МЮ у переговорах щодо Санчо. Раніше Борусія Д наполягала на більшій сумі – 108 млн. Якщо "джмелі" не зменшать своїх апетитів, то Манчестер Юнайтед перемкнеться на інші цілі.

У сезоні 2019/20 Санчо провів 44 матчі, в яких відзначився 20 голами та 20 асистами.

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