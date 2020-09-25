Манчестер Юнайтед готує фінальну пропозицію за Санчо – космічної суми може бути замало для Борусії Д
Манчестер Юнайтед зробить останню спробу придбати вінгера Борусії Дортмунд Джейдона Санчо.
Наступного тижня "червоні дияволи" запропонують німецькому клубу 90 млн фунтів, інформує Daily Star.
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75 млн будуть сплачені відразу, ще 15 передбачені бонусами. Це буде останнє слово МЮ у переговорах щодо Санчо. Раніше Борусія Д наполягала на більшій сумі – 108 млн. Якщо "джмелі" не зменшать своїх апетитів, то Манчестер Юнайтед перемкнеться на інші цілі.
У сезоні 2019/20 Санчо провів 44 матчі, в яких відзначився 20 голами та 20 асистами.
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