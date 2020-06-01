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Манчестер Юнайтед готує божевільне пограбування галасливих сусідів із Сіті, – The Independent

22:14 115 Читать на русском
Манчестер Юнайтед готує божевільне пограбування галасливих сусідів із Сіті, – The Independent
Хосеп Гвардіола / фото із соцмереж

Манчестер Юнайтед запланував поборотися за одного з лідерів Манчестер Сіті. Ключовим моментом стане рішення Лозаннського арбітражу щодо дискваліфікації "містян" із єврокубків.

"Червоні дияволи" готуються до зухвалого трансферу лідера принципового опонента – Рахіма Стерлінга, стверджує The Independent.

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МЮ відкриє полювання на зіркового вінгера, якщо той у найближче трансферне вікно з'явиться на ринку. Стерлінг намагатиметься покинути Етіхад, якщо Арбітражний суд у Лозанні відхилить апеляцію Манчестер Сіті щодо 2-річного бану з єврокубків. Юнайтед, однак, доведеться витримати конкуренцію із мадридським Реалом, який є топ-претендентом на англійця.

У нинішньому сезоні Рахім Стерлінг провів 39 матчів у всіх турнірах, у яких забив 20 м'ячів і віддав 7 результативних передач. П'ять років тому "містяни" заплатили за нього Ліверпуля 63,7 млн євро.

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