Манчестер Юнайтед налаштований підписати фіналіста чемпіонату світу-2022 у складі збірної Франції (3 матчі, 1 гол та 1 асист). "Червоні дияволи" готують пропозицію Айнтрахту і планують переманити Рандаля Коло Муані вже в зимове трансферне вікно. Англійський клуб готовий виклати 60 мільйонів євро, повідомляє L'Equipe.

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Щоправда, МЮ доведеться виграти конкуренцію у Баварії. Мюнхенці теж зацікавлені у переході 24-річного центрального нападника та вже контактували з його оточенням. Щоправда, німецький гранд планує оформити трансфер француза лише влітку, що в підсумку може зіграти на користь Манчестер Юнайтед, якому форвард потрібен тут і зараз.

У сезоні 2022/23 Рандаль Коло Муані зіграв за Айнтрахт Франкфурт 23 матчі, забив 8 голів та віддав 11 асистів. Він дістався франкфуртцям безкоштовно, перейшовши влітку 2022-го з Нанта на правах вільного агента. Контракт француза розрахований до літа 2027 року.

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