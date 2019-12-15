Манчестер Юнайтед готує 30 мільйонів євро на зірочку Серії А – він присоромив Наполі

Хавбек Парми Деян Кулусевскі потрапив у сферу інтересів англійського гранда, який вже підготував кошти на трансфер.

Манчестер Юнайтед відправив скаутів на матч Парми, щоб пересвідчитися в унікальності Деяна Кулусевскі. Представники "дияволів" з'їздили дуже вдало – 19-річний швед у суботу видав неймовірний перфоманс проти Наполі: забив гол, оформив асист, створив 3 моменти, відпрацював з 92% точності передач.

"Дияволи" готують пропозицію в розмірі 30 мільйонів євро за Кулусевські, інформує La Gazzetta dello Sport. Втім, торгуватися буде не Парма, а Аталанта. Футболіст є продуктом академії бергамасків і залишається в них на контракті, виступаючи в оренді за пармезанців. Головним претендентом на Кулусевскі все ж є Інтер.

Швед має в активі 4 голи та 6 результативних передач у 16 матчах Серії А цього сезону.

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Гол і асист Кусулевскі в матчі з Наполі: