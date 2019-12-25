Манчестер Юнайтед готовий запропонувати за Меддісона шалену суму

Півзахисник Лестера Джеймс Меддісон влітку може змінити клуб.

Манчестер Юнайтед виявляє предметний інтерес до півзахисника збірної Англії та Лестера Джеймса Меддісона, повідомляє видання Daily Star. "Червоні дияволи" влітку готові запропонувати за 23-річного гравця 90 мільйонів євро.

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Навіть якщо футболіст підпише новий контракт зі своїм поточним клубом, це не стане на заваді для манкуніанців, адже вони планують запропонувати "лисицям" суму, від якої важко буде відмовитись. Клуб із Манчестера готовий зробити півзахисника одним з найбільш високооплачуваних гравців Прем’єр-ліги.

Нагадаємо, Меддісон перейшов у Лестер 1 липня 2018 р. з Норвіча за 10 млн євро. У поточному сезоні гравець провів в АПЛ 17 поєдинків, в яких відзначився 5 разів і віддав 3 гольові передачі.

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