Манчестер Юнайтед виграє в боротьбі за нападника Болоньї та збірної Нідерландів Джошуа Зіркзеє.

Манкуніанці планують влітку значно посилити свій склад. Керівництво англійського клубу не лякають навіть захмарні вимоги агентів гравців та клаусули.

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Манчестер Юнайтед повідомив Болоньї, що готовий активувати пункт про відступні, прописаний у контракті Джошуа Зіркзеє. Для цього необхідно виплатити 40 мільйонів євро, пише журналіст Бен Джейкобс.

Сам футболіст зосереджений на Євро-2024, манкуніанці ведуть переговори з його представником. Агент Кіа Джурабчіан хоче отримати за можливий трансфер комісійні в розмірі близько 10 мільйонів євро.

Зазначається, що Мілан відмовився платити посереднику таку високу суму, хоча отримав згоду гравця на перехід ще до відкриття літнього трансферного вікна.

Нагадаємо, Джошуа Зіркзеє відіграв у минулому сезоні за Болонью у 37 матчах у всіх турнірах. В його активі 12 голів та сім результативних передач.

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