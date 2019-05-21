Манчестер Юнайтед готовий виплатити відступні за Партея

Англійський Манчестер Юнайтед хоче придбати опорного хавбека Атлетіко – Томаса Партея.

Ганець може поповнити склад "червоних дияволів", інформує Footballghana.com.

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За інформацією видання, англійський клуб готовий активувати пункт в контракті гравця про відступні в розмірі 43.5 млн фунтів. 25-річний хавбек входить в шорт-лист головного тренера МЮ Уле Гуннара Сульшера в зв'язку з відходом Андера Еррери.

Партей забив три голи і віддав чотири асисти у 32-ох матчах сезону Ла Ліги.

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