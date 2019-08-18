Манчестер Юнайтед готовий виплатити Рохо вражаючу компенсацію за розрив контракту, – ЗМІ

Манчестер Юнайтед готовий розірвати контракт із захисником Маркосом Рохо.

29-річний захисник Манчестер Юнайтед Маркос Рохо може достроково розірвати контракт з англійським клубом, отримавши за це 13,5 млн фунтів, повідомляє The Mirror.

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За інформацією видання, що Рохо не входить в список тих футболістів, на яких розраховує Сульшер, особливо після покупки Харрі Магуайра за 85 млн фунтів.

Нагадаємо, цього літа манкуніанці хотіли продати захисника, який зіграв менше 30 матчів в трьох останніх сезонах, але так і не знайшов клуб, який готовий заплатити за трансфер Рохо 20 млн фунтів і задовольнити його вимоги по зарплаті.

Всього Рохо провів у складі "червоних дияволів" 113 матчів. У сезоні 2018/19 захисник зіграв всього 6 матчів.

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