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Манчестер Юнайтед готовий викласти за Холанда 76 млн фунтів

10:18 612 Читать на русском
Манчестер Юнайтед готовий викласти за Холанда 76 млн фунтів
Ерлінг Холанд / ФК Зальцбург

Нападник Зальцбурга Ерлінг Холанд може вже у січні піти на підвищення.

Манчестер Юнайтед не полишає спроб підписати юного бомбардира Зальцбурга Ерлінга Холанда вже у січні. Манкуніанці готові викласти за норвежця 76 млн фунтів (близько 90 млн євро), інформує The Sun.

Холанд повідомив Сульшеру, що хоче перейти в Манчестер Юнайтед

Якщо "червоним дияволам" вдасться оформити трансфер, то Холанд залишок поточного сезону проведе у складі Зальцбурга на правах оренди. На думку МЮ, це підвищить шанси англійців переконати австрійський клуб. Сам форвард начебто не проти продовжити кар'єру в Англії.

Нагадаємо, 19-річний Холанд вразив всю Європу, забивши у Лізі чемпіонів 2019/20 одразу 8 голів у 6-ти матчах. Втім, це не допомогло Зальцбургу вийти з групи.

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