Під час зимового трансферного вікна покинути Олд Траффорд можуть 5 гравців, інформує Football Insider.

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Голкіпер Дін Хендерсон розраховує на оренду, втомившись сидіти за Давідом Де Хеа. Філ Джонс і Донні ван де Беек майже не виходять на поле, тому також шукатимуть іншу команду. У Джессі Лінгарда і Поля Погба влітку завершуються контракти. МЮ спробує продати вихованця і зіркового чемпіона світу, щоб отримати бодай якісь гроші.

Нагадаємо, минулого літа "червоні дияволи" витратили понад 135 млн фунтів, запросивши Варана, Санчо та Роналду.

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