Манчестер Юнайтед готовий вдвічі збільшити зарплату Решфорду

Форвард Манчестер Юнайтед Маркус Решфорд незабаром зароблятиме на Олд Траффорд значно більше.

Решфорд відмінно проводить останні 2 місяці в складі "дияволів". Новий наставник команди Уле Гуннар Сульшер довіряє йому місце в стартовому складі, а Маркус віддячує норвежцю забитими голами – 4 в шести матчах.

Зрозуміло, що в таких умовах виникли чутки про інтерес до футболіста від Реала та Ювентуса. Манчестер Юнайтед хоче продовжити контракт з Решфордом на покращених умовах, щоб відбитися від потенційних покупців. Маркусу запропонують нову угоду з вдвічі більшою зарплатою – 150 тисяч фунтів, інформує The Sun.

Зараз футболіст заробляє 75 тисяч фунтів на тиждень, а його поточний контракт з клубом завершується влітку 2020 року.

Кращий, ніж Бест, швидший, ніж Мессі. Хто такий Маркус Решфорд?