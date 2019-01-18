toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Англія
ТРАНСФЕРИ БАРСЕЛОНА ДИНАМО УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Манчестер Юнайтед готовий вдвічі збільшити зарплату Решфорду

10:23 531 Читать на русском
Манчестер Юнайтед готовий вдвічі збільшити зарплату Решфорду
Маркус Решфорд / Twitter

Форвард Манчестер Юнайтед Маркус Решфорд незабаром зароблятиме на Олд Траффорд значно більше.

Решфорд відмінно проводить останні 2 місяці в складі "дияволів". Новий наставник команди Уле Гуннар Сульшер довіряє йому місце в стартовому складі, а Маркус віддячує норвежцю забитими голами – 4 в шести матчах.

Зрозуміло, що в таких умовах виникли чутки про інтерес до футболіста від Реала та Ювентуса. Манчестер Юнайтед хоче продовжити контракт з Решфордом на покращених умовах, щоб відбитися від потенційних покупців. Маркусу запропонують нову угоду з вдвічі більшою зарплатою – 150 тисяч фунтів, інформує The Sun.

Зараз футболіст заробляє 75 тисяч фунтів на тиждень, а його поточний контракт з клубом завершується влітку 2020 року.

Кращий, ніж Бест, швидший, ніж Мессі. Хто такий Маркус Решфорд?

Теги
Англія Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Маркус Решфорд Маркус Решфорд
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
  • Ігуаїн сьогодні пройде медогляд у Челсі, – Corriere dello Sport
    Англія — 09:151469 Ігуаїн сьогодні пройде медогляд у Челсі, – Corriere dello Sport
8
год
:
27
хв
Хоффенхайм
21:30
Баварія
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук