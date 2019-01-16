Манчестер Юнайтед готовий продати Феллаїні за 15 млн фунтів – хавбек може опинитися в Китаї

Схоже, кар'єра бельгійського хавбека Маруана Феллаїні на Олд Траффорд близька до завершення.

За інформацією Mirror, манкуніанський клуб більше не розраховує на гравця і готовий продати його вже під час цього трансферного вікна.

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"Червоні дияволи" планують виручити від продажу Феллаїні 15 млн фунтів. На Маруана претендують Порту, Мілан та китайський Гуанчжоу Евергранд.

Раніше повідомлялось, що хавбек не вписується у тактичні схеми Уле Гуннара Сульшера.

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