"Червоні дияволи" можуть попрощатись з кількома гравцями вже у поточне трансферне вікно.

Донні ван де Беек та Антоні Марсьяль / фото з відкритих джерел

Манчестер Юнайтед отримав запити щодо трансферів Донні ван де Беека та Антоні Марсьяля та готовий погодитись на продаж гравців, якщо ціна задовольнить "червоних дияволів", повідомляє ESPN.

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Наставник команди Уле Гуннар Сульшер має намір зберегти кістяк команди, але готовий відпустити деяких гравців. Також наставник визначився із долею Діогу Далота та Андреаса Перейри, які провели минулий сезон в оренді у Мілані та Лаціо відповідно – гравці можуть вирушити в оренду і в сезоні 2021/22. А от щодо майбутнього Джессі Лінгарда у клубі "червоні дияволи" не визначились досі.

Зазначимо, що ван де Беек не зміг стати повноцінним гравцем основи Манчестер Юнайтед, провів у складі клубу 36 матчів у минулому сезоні, відзначившись голом та 2 асистами. Марсьяль же зіграв у 36 поєдинках, записавши до свого активу 7 голів та 9 результативних передач.

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