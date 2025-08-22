Фенербахче оголосив, що готовий виплатити суму, яку хоче Манчестер Юнайтед за Антоні, повідомляє ESPN.

Мудрик опинився в одній компанії з Шешком, Дьокерешем та Антоні – легендарний мем отримав продовження

МЮ зацікавлений у цій угоді, а от сам бразилець не впевнений, чи треба йому перебиратись до турецької Суперліги. На його думку, варто дочекатись інших пропозицій, аби визначитись остаточно, де продовжувати кар'єру. Антоні хотів би повернутись до Бетіса, де провів класну другу половину минулого сезону. Також у його послугах зацікавлені Брайтон, Байєр та Бенфіка, але вони готові взяти бразильця на правах оренди.

Нагадаємо, Антоні після провальної першої половини сезону в Манчестер Юнайтед (1 гол у 14 матчах) розквітнув після переходу в Бетіс (9 голів і 5 асистів у 26 іграх в усіх турнірах).

Забарний дебютував за ПСЖ, здобувши мінімальну перемогу над Нантом – Ілля почав нервово, але видав сильний матч