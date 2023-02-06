Ерік Тен Хаг розраховує на серйозне підсилення, але спочатку потрібно продати групу власних гравців, інформує MEN.

Манчестер Юнайтед знайшов нового форварда в Італії – доведеться заплатити понад 100 мільйонів і боротися з ПСЖ

Зараз найімовірнішими кандидатами на вихід виглядають троє – Харрі Магуайр, Алекс Теллес і Антоні Марсьяль. Перший досі залишається найдорожчим захисником світу і капітаном МЮ, однак не може похизуватися великою довірою Тен Хага. Нідерландець не бачить вайлуватого Магуайра у своїй системі з високою обороною. Теллес нинішній сезон проводив у оренді за Севілью, але зазнав важкої травми на ЧС-2022 і навряд буде цікавим активом для МЮ. Схожа історія з Антоні Марсьялем. Француз вразив тренера під час передсезонної підготовки, а потім почав звично страждати від різноманітних дрібних травм.

Свого часу МЮ заплатив у сумі за це тріо близько 150 млн євро. Втім, керівництво "дияволів" навряд зможе відбити і половину грошей, якщо врахувати нинішній стан Магуайра, Теллеса та Марсьяля.

Ньюкасл розділив очки з Вест Хемом, Ліверпуль зазнав розгрому, МЮ переміг Крістал Пелас попри вилучення Каземіро