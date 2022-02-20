Керівництво Манчестер Юнайтед готове достроково припинити співпрацю з Кріштіану Роналду, якщо 37-річна зірка захоче піти, повідомляє The Mirror.

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У таборі "червоних дияволів" визнали, що ідея з поверненням Кріша була провальною та спровокована більше комерційними цілями. Натомість португалець не демонструє високої результативності, а також негативно впливає на атмосферу у команді.

Нагадаємо, влітку Юнайтед заплатив Ювентусу за Роналду 15 млн євро та підписав контракт з гравцем на два роки.

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