Манчестер Юнайтед готовий попрощатись з Роналду – у клубі шкодують про підписання португальця
Португальський нападник Кріштіану Роналду не виправдав очікувань босів МЮ.
Керівництво Манчестер Юнайтед готове достроково припинити співпрацю з Кріштіану Роналду, якщо 37-річна зірка захоче піти, повідомляє The Mirror.
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У таборі "червоних дияволів" визнали, що ідея з поверненням Кріша була провальною та спровокована більше комерційними цілями. Натомість португалець не демонструє високої результативності, а також негативно впливає на атмосферу у команді.
Нагадаємо, влітку Юнайтед заплатив Ювентусу за Роналду 15 млн євро та підписав контракт з гравцем на два роки.
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