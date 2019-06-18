Манчестер Юнайтед готовий платити космічну зарплату Погба – трансфер француза в Реал під загрозою зриву

Манчестер Юнайтед готовий зважитись на відчайдушний крок, аби півзахисник команди Поль Погба не перейшов до мадридського Реала.

Манчестер Юнайтед готовий запропонувати Полю Погба підвищити зарплату до 500 тисяч фунтів стерлінгів на тиждень (30 млн євро на рік), аби утримати півзахисника в команді, передає DailyMail.

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Нагадаємо, Погба повідомив про свій намір покинути англійський клуб цього літа, заявивши, що хоче кинути собі виклик у новому клубі.

Відзначимо, що мадридський Реал і Ювентус зацікавлені у трансфері француза, але Манчестер Юнайтед має намір зберегти півзахисника на наступний сезон, якщо не отримають пропозицію, яка перевищить 89 млн фунтів стерлінгів, заплачених Ювентусу в 2016 році.

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