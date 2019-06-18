toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Англія
НЕЙМАР ТРАНСФЕРИ ДИНАМО КИЇВ МІШЕЛЬ ПЛАТІНІ РОМАН ЗОЗУЛЯ ТРАНСФЕРИ

Манчестер Юнайтед готовий платити космічну зарплату Погба – трансфер француза в Реал під загрозою зриву

12:14 805 Читать на русском
Манчестер Юнайтед готовий платити космічну зарплату Погба – трансфер француза в Реал під загрозою зриву
Поль Погба / Sky Sports

Манчестер Юнайтед готовий зважитись на відчайдушний крок, аби півзахисник команди Поль Погба не перейшов до мадридського Реала.

Манчестер Юнайтед готовий запропонувати Полю Погба підвищити зарплату до 500 тисяч фунтів стерлінгів на тиждень (30 млн євро на рік), аби утримати півзахисника в команді, передає DailyMail.

Погба готовий влаштувати бойкот, якщо Манчестер Юнайтед не відпустить його в Реал

Нагадаємо, Погба повідомив про свій намір покинути англійський клуб цього літа, заявивши, що хоче кинути собі виклик у новому клубі.

Відзначимо, що мадридський Реал і Ювентус зацікавлені у трансфері француза, але Манчестер Юнайтед має намір зберегти півзахисника на наступний сезон, якщо не отримають пропозицію, яка перевищить 89 млн фунтів стерлінгів, заплачених Ювентусу в 2016 році.

Реал наближає трансферний рекорд, Лунін і ще 17 питань за 21 день – Зідан отримав "60 голів", а герой Києва шокує

blog_ava
Головні новини футболу 17 червня: Маліновський і Зозуля на півшляху в нові команди, Тотті зі скандалом покинув Рому
07:00
3335
Теги
Трансфери Реал Мадрид Реал Мадрид Реал Мадрид Поль Погба Поль Погба Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Ювентус Ювентус Англія
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
11
год
:
18
хв
Болівія
00:30
Перу
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук