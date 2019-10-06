Манчестер Юнайтед готовий підписати Вілсона та має вбивчий аргумент на свою користь, – ЗМІ

Англійський Манчестер Юнайтед не покидає спроб підписати форварда Борнмута та національної команди Каллума Вілсона.

Манкуніанці готують пропозицію про перехід нападника в січні, повідомляє The Express.

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За інформацією видання, боси МЮ прагнуть переконати Вілсона, що зимовий трансфер на Олд Траффорд значно покращить його шанси на участь у Євро-2020. "Червоні дияволи" вже кілька місяців цікавляться 27-річним форвардом збірної Англії. Вілсон, зокрема, потрапив до заявки "Трьох левів" на матчі кваліфікації проти Чехії та Болгарії.

У сезоні 2019/20 Каллум Вілсон провів 7 матчів в АПЛ, у яких забив 5 м'ячів.

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