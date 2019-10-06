toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Англія
СК ДНІПРО-1 - ШАХТАР ДИНАМО УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ АНДРІЙ ЯРМОЛЕНКО

Манчестер Юнайтед готовий підписати Вілсона та має вбивчий аргумент на свою користь, – ЗМІ

14:10 375 Читать на русском
Манчестер Юнайтед готовий підписати Вілсона та має вбивчий аргумент на свою користь, – ЗМІ
Каллум Вілсон / офіційний сайт АПЛ

Англійський Манчестер Юнайтед не покидає спроб підписати форварда Борнмута та національної команди Каллума Вілсона.

Манкуніанці готують пропозицію про перехід нападника в січні, повідомляє The Express.

Холанд: Мені набридли чутки щодо мого трансферу

За інформацією видання, боси МЮ прагнуть переконати Вілсона, що зимовий трансфер на Олд Траффорд значно покращить його шанси на участь у Євро-2020. "Червоні дияволи" вже кілька місяців цікавляться 27-річним форвардом збірної Англії. Вілсон, зокрема, потрапив до заявки "Трьох левів" на матчі кваліфікації проти Чехії та Болгарії.

У сезоні 2019/20 Каллум Вілсон провів 7 матчів в АПЛ, у яких забив 5 м'ячів.

Топ-10 найдорожчих трансферів літа 2019: сенсаційний тінейджер, зірка без спонсора, ефект Райоли та "читерство" Барси

blog_ava
Рябоконь озвучив амбітні плани Десни у чемпіонаті
08:52
1715
Теги
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Англія Трансфери Борнмут Борнмут Трансфери Манчестер Юнайтед Трансфери Чемпіонату Англії
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
39
хв
Аталанта
16:00
Лечче
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук