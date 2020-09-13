Манчестер Юнайтед може наважитись на несподіваний крок, якщо домовитися з Борусією Д щодо Джейдона Санчо не вдасться.

"Червоні дияволи" готові повернутися до ідеї підписання вінгера Реала Гарета Бейла, інформує Express.

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Валлієць кілька вікон поспіль був ціллю МЮ на трансферному ринку, однак серйозна зарплата у розмірі 600 тисяч фунтів на тиждень і бажання самого гравця залишитись у Мадриді ставали на перешкоді. Бейл остаточно зіпсував стосунки із Зіданом, тому його відхід з Реала виглядає цілком імовірним. Реал нібито готовий платити половину зарплати Гарета, щоб нарешті позбутися 31-річного вінгера.

У сезоні 2019/20 Бейл провів лише 20 матчів у всіх турнірах, забив 3 м'ячі та віддав 2 результативні передачі. Контракт опальної зірки з Реалом чинний до літа 2022 року.

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