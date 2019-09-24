Манчестер Юнайтед готовий надати Сульшеру чималу суму на зимові трансфери

Головний тренер Манчестер Юнайтед Уле Гуннар Сульшер може розраховувати на підтримку керівництва клубу в непростій ситуації.

Норвежцю нададуть 150 мільйонів фунтів для підсилення складу в зимове трансферне вікно, інформує Daily Mail.

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Пріоритетним завданням стане запрошення гравців в атакувальну лінію, яка суттєво скоротилася після літа. Манчестер Юнайтед покинули Ромелу Лукаку та Алексіс Санчес, однак клуб вирішив не підписувати їм заміну. Додатковою проблемою стали травми Марсьяля, Рашфорда та Погба, які обмежили і без того скромний кадровий потенціал команди.

Нагадаємо, влітку Манчестер Юнайтед витратив близько 150 млн фунтів на підсилення – клуб здійснив трансфери захисників Ван-Біссаки і Магуайра, а також хавбека Джеймса.

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