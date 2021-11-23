Манчестер Юнайтед готовий форсувати призначення Почеттіно – зміна тренера обійдеться у колосальну суму
Керівництво Манчестер Юнайтед займається пошуком нового головного тренера.
Звільнення Уле Гуннара Сульшера ризикує стати додатковою проблемою для клубу. Манчестер Юнайтед намагався запросити Зінедіна Зідана, але француз відмовився.
ПСЖ контактував з "ідеальним" Зіданом через можливий відхід Почеттіно
Після цього "манкуніанці" зосередилися на кандидатурі Маурісіо Почеттіно. Спочатку очікувалося, що аргентинець прийде влітку, а до того часу керуватиме Майкл Каррік. Однак зовнішній тиск змусив керівництво пришвидшити цей процес, повідомляє Manchester Evening News.
Зазначається, що ПСЖ вимагає 10 млн фунтів, щоб Почеттіно міг негайно перебратися у Манчестер. Відтак, разом із компенсацією Сульшеру (близько 7,5 млн) зміна тренера може обійтися "червоним дияволам" у величеньку суму.
До слова, у цій ситуації ПСЖ може отримати подвійну вигоду: попрощатися з Почеттіно за компенсацію і запросити Зідана. В Париж екс-наставник Реала перебратися не проти.
Слабкий дебют Шевченка, лебедина пісня Сульшера, голи Маліновського і Мессі, провал Баварії перед Києвом – огляд вікенду