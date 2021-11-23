Звільнення Уле Гуннара Сульшера ризикує стати додатковою проблемою для клубу. Манчестер Юнайтед намагався запросити Зінедіна Зідана, але француз відмовився.

ПСЖ контактував з "ідеальним" Зіданом через можливий відхід Почеттіно

Після цього "манкуніанці" зосередилися на кандидатурі Маурісіо Почеттіно. Спочатку очікувалося, що аргентинець прийде влітку, а до того часу керуватиме Майкл Каррік. Однак зовнішній тиск змусив керівництво пришвидшити цей процес, повідомляє Manchester Evening News.

Зазначається, що ПСЖ вимагає 10 млн фунтів, щоб Почеттіно міг негайно перебратися у Манчестер. Відтак, разом із компенсацією Сульшеру (близько 7,5 млн) зміна тренера може обійтися "червоним дияволам" у величеньку суму.

До слова, у цій ситуації ПСЖ може отримати подвійну вигоду: попрощатися з Почеттіно за компенсацію і запросити Зідана. В Париж екс-наставник Реала перебратися не проти.

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