Манчестер Юнайтед готовий віддати божевільну суму за зірку Барселони – хавбек має чітке рішення
Півзахисник Барселони Фермін Лопес зацікавив низку клубів, включаючи Манчестер Юнайтед.
Манчестер Юнайтед націлився на Ферміна Лопеса. Як повідомляє Diario Sport, манкуніанці готові запропонувати Барселоні понад 70 мільйонів євро.
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Зазначається, що конкретних кроків не зроблено, але всі сторони в курсі ситуації, її розвиток очікується в найближчі тижні.
У каталонському клубі поки що є розбіжності з приводу того, чи варто відпускати 22-річного гравця, але в цілому є ідея розглядати великі пропозиції, і 70 млн – з цієї категорії.
На початку цього літа Ферміном вже цікавилися Арсенал, Челсі, клуб із Саудівської Аравії, але півзахисник хотів залишитися в Барселоні. Манчестер Юнайтед сподівається вмовити гравця змінити свою думку.
Фермін Лопес виступає за "кулес" з 2023 року. Загалом він відіграв за Барселону у 88 матчах, в яких забив 19 голів та віддав 11 асистів.
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