Манчестер Юнайтед націлився на Ферміна Лопеса. Як повідомляє Diario Sport, манкуніанці готові запропонувати Барселоні понад 70 мільйонів євро.

Дані Алвес втретє стане батьком – екс-зірку Барселони звинувачували в зґвалтуванні, він провів 14 місяців за ґратами

Зазначається, що конкретних кроків не зроблено, але всі сторони в курсі ситуації, її розвиток очікується в найближчі тижні.

У каталонському клубі поки що є розбіжності з приводу того, чи варто відпускати 22-річного гравця, але в цілому є ідея розглядати великі пропозиції, і 70 млн – з цієї категорії.

На початку цього літа Ферміном вже цікавилися Арсенал, Челсі, клуб із Саудівської Аравії, але півзахисник хотів залишитися в Барселоні. Манчестер Юнайтед сподівається вмовити гравця змінити свою думку.

Фермін Лопес виступає за "кулес" з 2023 року. Загалом він відіграв за Барселону у 88 матчах, в яких забив 19 голів та віддав 11 асистів.

"Плакав і відмовлявся переходити": як Реал оформив рекордний трансфер в історії – 12 мільярдів, майстер-клас Флорентіно