Манчестер Юнайтед – Евертон: онлайн-трансляція матчу АПЛ
21:55 - Читать на русском
Манчестер Юнайтед в рамках 23-го туру чемпіонату Англії приймає Евертон. Стартові склади та посилання на онлайн-трансляцію – в цій новині на "Футбол 24".
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Матч 23-го туру АПЛ Манчестер Юнайтед – Евертон розпочався о 22:00 за київським часом. Відеотрансляція поєдинку доступна на "Setanta Sports", текстову онлайн-трансляцію проводить "Футбол 24".
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Стартові склади
Манчестер Юнайтед:
Евертон:
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