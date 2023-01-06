Віталій Миколенко потрапив у стартовий склад. Матч, як і онлайн-трансляція МЮ – Евертон на "Футбол 24", стартує о 22:00. Обидва головні тренери виставили основу. Лемпард повернувся до схеми з 3 центральними захисниками, яка принесла нічию в Манчестері на полі іншого гранда – Сіті. У манікуніанців повернувся після мікропошкодження Антоні. Люк Шоу (доволі дивний, але вдалий експеримент Тен Хага триває) знову переходить зі своєї рідної позиції лівого оборонця на місце центрбека, хоча в запасі і Ліндельоф, і Магвайр, і Мартінес. Де дивитися матч Манчестер Юнайтед – Евертон онлайн? Гру транслює Setanta Sports.

Де Дзербі та 18-річний рекордно зганьбили Евертон в АПЛ – ефектний погром з активною участю Миколенка тягне на відставку

Манчестер Юнайтед: Де Хеа – Далот, Варан, Шоу, Маласія – Каземіро, Еріксен – Антоні, Бруну Фернандеш (к), Решфорд – Мартіал

Запасні: Хітон, Лінделоф, Магвайр, Мартінес, Ван-Біссака, Фред, Мактоміней, Еланга, Гарначо

Евертон: Пікфорд – Коулмен (к), Годфрі, Коуді, Тарковскі, Миколенко – Івобі, Гуйє, Онана – Мопе, Грей

Запасні: Беговіч, Холгейт, Макніл, Калверт-Льюїн, Гордон, Міна, Дукуре, Девіс, Сіммс