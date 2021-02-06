Манчестер Юнайтед у вівторок розбомбив Саутгемптон з рахунком 9:0, зупинивши двоматчеву безвиграшну серію й наздогнавши Манчестер Сіті на вершині таблиці АПЛ, але вже наступного вечора "містяни" відновили гандикап у три очки. Тоді підопічні Пепа Гвардіоли прибили скромний Бернлі, однак у поточному турі їм доведеться зустрітись з Ліверпулем – "дияволи", таким чином, отримали шанс скористатись можливою осічкою сусіда, але для цього необхідно було переграти у рідних стінах Евертон. В будь-якому разі, команда Уле-Гуннара Сульшера не мала права на осічку – знизу підтискають конкуренти, а Сіті міг піти у далекий відрив.

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В перші двадцять хвилин зустрічі на полі було відверто нудно. Манчестер Юнайтед після удару Кавані по горобцях на 2-й хвилині практично вимкнувся з атаки, а Евертон швидко відбирав м'яч після втрат і так же швидко втрачав його у спробах контратак. Загалом, "іриски" почали активніше, однак в середині першого тайму МЮ перехопив ініціативу. Першим дзвіночком цього факту став момент Грінвуда на 22-й хвилині: Мейсон обіграв Діня на правому фланзі, увірвався в штрафний, розхитав Годфрі й пробив у дальній кут – неточно!

Не встигли гості зробити висновки, як "червоні дияволи" відкрили рахунок. Рашфорд на 24-й хвилині виконав подачу з правого напівфлангу на дальню стійку, а Кавані замкнув головою – 1:0! Здавалося, що тепер гра піде веселіше, але Евертон після пропущеного голу знітився, а МЮ при володінні мячем протягом 64% ігрового часу не вигадав у атаці нічого. До 40-х хвилин найбільш цікавими епізодами стали простріл Ван-Біссаки під удар Кавані з центру штрафного (Едінсон не влучив по м'ячу) та несподівана травма Погба, отримана на рівному місці. Поля змінив Фред.

Найкращі моменти команди залишили на ендшпіль першого тайму. Так, Евертон ледь не відігрався внаслідок помилки Ліндельофа та де Хеа на 41-й хвилині: Віктор під пресингом Діня біля кутового прапорця вибив мяч у француза, а Давід чомусь вийшов з воріт – Рішарлісон спіймав відскок і з розвороту пробив повз дальній кут! Покарання за марнотратство прилетіло на 44-й: Бруну Фернандеш прийняв пас від Ван-Біссаки, спокійно дійшов до штрафного й ефектно закинув м'яч за спину Ольсену в дев'ятку – 2:0! Щоправда, у компенсований час Калверт-Льюїн міг скоротити відставання "ірисок", вирвавшись віч-на-віч з де Хеа. Домінік пробив повз Давіда, але м'яч пройшов поруч зі стійкою!

Забити до перерви гості не змогли, а вже за хвилину після відновлення гри вони ледь не пропустили внаслідок обіграшу Шоу з Кавані та удару Люка метрів з 20-ти. Ольсон парирував, а Евертон після його сейву несподівано повернувся у матч. На 49-й хвилині "іриски" відіграли перший гол: Калверт-Льюїн увірвався на край штрафного й пробив з гострого кута, де Хеа парирував на Дукуре, а той тут же закотив мяч у ворота – 2:1! Ще через три хвилини Дукуре наздогнав мяч на правому краю штрафного після подачі з флангу, після чого викотив пас на лінію під удар Хамесу – колумбієць же потужно вистрілив у правий нижній кут! 2:2!

Після такого повороту манкуніанці занервували, почавши поспішати й втрачати м'яч у простих ситуаціях. До кінця 60-х хвилин у них був всього один момент – це Рашфорд отримав передачу від Кавані на лівий край штрафного та пробив з лінії воротарського. Ольсон врятував. Інші атаки Евертон стримав, однак при цьому гості не контратакували. За це їх і покарали на 70-й хвилині: Манчестер Юнайтед заробив стандарт на лівому фланзі, Шоу виконав подачу, а Мактомінай переправив м'яч під дальню стійку – "круглий" летів повільно, але у Ольсена при стрибку поїхала нога. 3:2!

"Дияволи" після цього вирішили добити Евертон. Так, Бруну Фернандеш на 77-й та 81-й хвилинах стріляв метрів з 22-х над поперечкою, а Рашфорд на 78-й пробивав з правого краю карного майданчика повз дальню стійку воріт Ольсена. Втім, "іриски" аж ніяк не збиралися капітулювати: на 83-й гості могли врятуватись внаслідок вривання Діня на лівий фланг штрафного з ударом в ближній кут – стійка врятувала МЮ, хоча де Хеа контролював ситуацію. Ще за дві хвилини Рішарлісону дозволили пробити з лінії півкола у правий кут – бразильцю дещо не вистачило точності.

Арбітр компенсував до основного часу чотири хвилини, які МЮ намагався відверто засушити. Справа йшла непогано, але команди переграли ще хвилину, за яку Евертон встиг заробити штрафний. Після подачі з нього стався вдалий відскок на Калверт-Льюїна, якому залишалося розстріляти ворота метрів з шести – 3:3! Одразу за цим пролунав фінальний свисток. "Дияволи" втрачають перемогу.

Таким чином, Манчестер Юнайтед набрав 45 очок і залишився на другій позиції з відставанням від Ман Сіті у два пункти. Евертон, маючи в активі 37 залікових балів, піднявся на шосту сходинку.

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