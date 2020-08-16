"Манчестер Юнайтед доведеться витратитись", – Сульшер анонсував підсилення

"Завжди стежимо за складом і зв'язком між гравцями. Йдеться про якість. На залучення футболістів, які будуть кращі за тих, що вже у нас є, доведеться витратитися.

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Нам ще належить пройти шлях, щоб вийти на рівень команд з вершини АПЛ. Вони занадто сильно нас випереджають. Ми все ще ростемо і стаємо кращими. Звичайно, шлях ще й близько не завершений", – цитує Сульшера Goal.

Нагадаємо, за підсумками минулого сезону АПЛ МЮ фінішував на третій сходинці. Також манкуніанці продовжують боротьбу у Лізі Європи, де у півфіналі позмагаються із Севільєю.

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