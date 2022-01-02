Манчестер Юнайтед готується до запеклої боротьби за півзахисника Деклана Райса з Вест Хема.

Лондонці відпустять свого лідера лише за 100 млн фунтів, повідомляє The Sun.

Агент Роналду прояснив майбутнє Кріштіану після критики на адресу зірки Манчестер Юнайтед

Минулого літа Райс відмовився підписувати новий контракт з Вест Хемом, але чинний розрахований ще до 2024 року. Це дозволяє "молотам" диктувати свої умови на ринку. Підписати одноклубника Андрія Ярмоленка дуже хоче Манчестер Юнайтед. Якщо "червоні дияволи" погодяться виплатити 100 млн фунтів, то повторять рекорд АПЛ – стільки ж Ман Сіті віддав Астон Віллі за Джека Гріліша.

Додамо, що у поточному сезоні Райс провів 23 матчі, забив 3 м'ячі та віддав 4 асисти. 22-річний хавбек також був ключовим гравцем збірної Англії, яка дійшла до фіналу Євро-2020.

Трансфер Миколенка у цифрах і фактах: третій найдорожчий з Динамо і 15-й для Евертона, проєкція в топ-4 АПЛ