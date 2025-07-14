Екс-півзахисник Манчестер Юнайтед Даррен Флетчер став новим головним тренером юнацької команди "червоних дияволів", інформує офіційний сайт клубу. Він керуватиме командою U-18.

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Флетчер – легенда МЮ, він відіграв за команду 15 сезонів і завоював разом з нею 14 трофеїв, в тому числі 5 чемпіонських титулів, Лігу чемпіонів і Клубний ЧС.

Флетчер завершив кар'єру в 2019 році, після чого увійшов до тренерського штабу першої команди МЮ, а потім підвищився до посади технічного директора. Протягом двох попередніх сезонів виконував роль тренера з розвитку техніки.

Сини Флетчера – Джек і Тайлер – виступають за молодіжний склад клубу.

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