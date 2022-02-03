"Червоні дияволи" постраждали від дій форварда Мейсона Грінвуда, а тому пішли назустріч уболівальникам.

Манчестер Юнайтед підтвердив, що усі охочі можуть повернути раніше куплені футболки з номером і прізвищем скандального гравця, інформує The Daily Mail.

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Рішення було спровоковане великою кількістю запитів фанатів, які хотіли віддати амуніцію. МЮ погодився зробити це безкоштовно. Натомість прихильники клубу можуть обрати форму будь-якого іншого гравця.

Нагадаємо, Мейсона Грінвуда звинувачують у зґвалтуваннях та погрозах вбивством Гарріет Робсон. Поліція відкрила кримінальну справу, коли його дівчина розповіла, що той змушував її до сексу і бив.

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