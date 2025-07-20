Нападник збірної Швеції та португальського Спортінга Віктор Дьокереш відмовляється змінювати свої плани, попри новий поворот у його трансферній сазі. Як повідомляє Record, Манчестер Юнайтед вийшов на фінальну стадію перемовин зі Спортінгом щодо переходу 27-річного нападника. Англійці готові викласти 80 мільйонів євро – більше, ніж запропонував Арсенал (63 млн + 10 млн бонусами).

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Однак, попри привабливу пропозицію, сам Дьокереш через своїх агентів неодноразово заявляв, що не розглядає Манчестер Юнайтед як варіант продовження кар’єри. Єдиним прийнятним для нього варіантом залишається Арсенал, де він бачить реальну перспективу боротьби за титул і регулярну участь у Лізі чемпіонів. На відміну від "канонірів", Манчестер Юнайтед фінішував 15-м у Прем'єр-лізі й не братиме участі в єврокубках у сезоні 2025/26.

Тим часом Спортінг, який раніше наполягав на своїх умовах, вирішив вислухати пропозицію Манчестер Юнайтед – на тлі глибокої кризи у відносинах із самим Дьокерешем. За інформацією видання, гравець пропускає тренування, за що клуб вважає його порушником контракту. Натомість представники футболіста відповіли юридичною заявою, в якій звинуватили саме клуб у невиконанні обіцянок щодо трансферу.

Наразі форвард перебуває не в розташуванні Спортінга – ані в Алкочете, ані на зборі команди в Алгарве. У соцмережах навіть з’явилися фото, що Дьокереш наразі перебуває в іспанській Майорці й чекає на розвиток ситуації.

Viktor Gyokeres Spotted in Majorca, The player awaits the signal to fly for his medical. pic.twitter.com/EJSeEegJyu — Centregunners (@Centre_gunners) July 20, 2025

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