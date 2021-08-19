"Червоні дияволи" узгодили оренду Перейри в бразильський Фламенго, повідомляє Goal.

Манчестер Юнайтед готовий продати одразу 8 гравців – названі імена "жертв" Варана і Санчо

Зазначається, що хавбек бажає отримувати більше ігрового часу перед Чемпіонатом світу-2022. Фламенго заплатить 1 млн євро за оренду Перейри, а також виплачуватиме 60 відсотків його зарплатні. В угоду також включена опція викупу наприкінці сезону.

До слова, минулий сезон Андреас провів у складі Лаціо, відігравши у 33 матчах та записавши до свого активу гол та 4 асисти.

Сульшер вичистив авгієві стайні в МЮ, але тепер команді потрібен "справжній" тренер – новий контракт виглядає помилкою