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Манчестер Юнайтед домовився про трансфер Дембеле, – ЗМІ

20:36 413 Читать на русском
Манчестер Юнайтед домовився про трансфер Дембеле, – ЗМІ
Мусса Дембеле / AFP

Форвард французького Ліона Мусса Дембеле близький до переходу в англійський Манчестер Юнайтед.

"Червоні дияволи" узгодили трансфер нападника Ліона за 70 млн євро, стверджує Todo Fichajes.

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Дембеле може оформити повернення на Альбіон, де раніше захищав кольори лондонського Фулхема та Селтіка. Продаж 23-річного форварда пов'язаний із потребою "ткачів" впоратися із втратами через непотрапляння до єврокубків. Угода про перехід нібито перебуває на фінішній прямій і незабаром буде оформлена остаточно.

У нинішньому сезоні Мусса Дембеле провів 42 матчі в усіх турнірах, у яких забив 22 м'ячі.

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Англія Трансфери Мусса Дембеле Мусса Дембеле Ліон Ліон Трансфери Манчестер Юнайтед Трансфери Чемпіонату Англії
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