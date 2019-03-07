"Манчестер Юнайтед був впевнений у собі", – Лукаку прокоментував вихід в 1/4 фіналу

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VAR вирішив долю двох матчів 1/8 фіналу Ліги чемпіонів – відео суперечливих епізодів
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Челсі – Динамо: анонс матчу Ліги ЄвропиЛіга Європи — 08:00 1746
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Порту обіграв Рому в екстра-таймі та вийшов у 1/4 фіналу Ліги чемпіонівЛіга чемпіонів — 00:37 3675
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ПСЖ – Манчестер Юнайтед: онлайн-трансляція матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів – як це булоЛіга чемпіонів — 00:10 3841
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Манчестер Юнайтед вирвав перемогу над ПСЖ: грамотна тактика Сульшера, повернення величі "дияволів" та фіаско парижанЛіга чемпіонів — 6 бер 8958