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"Манчестер Юнайтед був впевнений у собі", – Лукаку прокоментував вихід в 1/4 фіналу

09:41 531 Читать на русском
"Манчестер Юнайтед був впевнений у собі", – Лукаку прокоментував вихід в 1/4 фіналу
Ромелу Лукаку / УЄФА

Нападник Манчестер Юнайтед Ромелу Лукаку поділився враженнями від перемоги над ПСЖ у матчі-відповіді 1/4 Ліги чемпіонів.

"За день до гри ми були впевнені в собі. Я і Решфорд знали, що зможемо сьогодні зіграти в парі, і було дуже здорово знову грати з ним.

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Ми домовилися: коли Маркус йде в пресинг, я повинен підтримувати його. Я говорив йому, що кожен раз, коли він б'є, я буду стежити за м'ячем. Саме так і сталося", – цитує Лукаку офіційний сайт УЄФА.

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Теги
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Ліга чемпіонів ПСЖ ПСЖ Ромелу Лукаку Ромелу Лукаку
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